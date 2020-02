Ook deze week is het aanbod aan voertuigen in GTA Online weer uitgebreid. Rockstar Games heeft namelijk de Declasse Drift Yosemite aan de game toegevoegd. Het gaat hier om een aangepaste variant van de Yosemite pick-up truck en hierboven zie je hoe het voertuig er uitziet. Je kunt de Declasse Drift Yosemite aanschaffen bij Southern San Andreas Super Autos.

Natuurlijk heeft Rockstar ook weer wat extra beloningen in petto voor spelers van GTA Online. Deze keer kunnen liefhebbers van racen flink wat GTA$ en RP verdienen. Je krijgt namelijk dubbele beloningen in de door Rockstar ontworpen Stunt Races, maar ook in Southern San Andres Super Sport Series races en alle RC Time Trials. Mocht je geen racefanaat zijn, maar toch ook willen cashen, dan ontvang je ook dubbele beloningen in Business Battles.

De wekelijkse kortingen staan deze keer ook in het teken van racen, want diverse auto’s en onderdelen kun je momenteel tegen een lagere prijs aanschaffen. Het gaat om de volgende kortingen: