Vorig jaar werd de interactieve film The Complex aangekondigd door Wales Interactive. Deze uitgever bracht ons eerder al vergelijkbare ervaringen zoals Late Shift en The Bunker. Sinds de aankondiging bleef het erg stil rondom The Complex, maar daar is nu verandering in gekomen.

Wales Interactive heeft namelijk de eerste trailer van The Complex vrijgegeven en die kun je hieronder zien. Hiermee krijgen we direct een beter beeld van deze interactieve film. Daarnaast is ook de releasedatum onthuld. The Complex komt op 31 maart uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

The Complex wordt omschreven als een sci-fi thriller en speelt zich af in Londen. Er is een aanval met biologische wapens geweest en sindsdien zitten twee wetenschappers opgesloten in een laboratorium. Langzaam maar zeker verdwijnt de zuurstof uit het lab en dus is er weinig tijd. In deze interactieve film moet je keuzes maken die je band met andere personages en het verloop van het verhaal zullen bepalen. The Complex kent in totaal acht verschillende eindes.