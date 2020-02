Het is al een tijdje bekend dat de PlayStation 5 backwards compatibility zal gaan ondersteunen, maar tot op heden heeft Sony nog geen concrete details hierover bekendgemaakt. Zo weten we nog niet hoe deze feature precies gaat werken en of het alleen om PS4-games gaat, of mogelijk ook om spellen voor de nog oudere PlayStation consoles.

Bij de bekendmaking van de meest recente kwartaalcijfers sprak Yves Guillemot, de CEO van Ubisoft, ook nog kort over backwards compatibility op de next-gen consoles. Volgens Guillemot kunnen de PlayStation 5 en Xbox One “bijna alle games van de vorige consoles” afspelen.

“Those consoles will be running almost all the back catalog of the previous consoles. It will be something new in the industry. It will help the old generations to continue to be big consoles on the market for years to come.”