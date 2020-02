Veel bedrijven maken rond deze tijd de financiële cijfers van het meest recente kwartaal bekend. Zo ook Take-Two Interactive, het moederbedrijf van ontwikkelaar Rockstar Games. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers werden ook de nieuwste verkoopcijfers van Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption 2 onthuld en die zijn – niet geheel verrassend – niet mis.

In totaal is GTA V nu 120 miljoen keer verkocht sinds de oorspronkelijke release in 2013, wat natuurlijk een duizelingwekkend aantal is. Van Red Dead Redemption 2, een game die nog geen anderhalf jaar uit is, gingen tot nu toe al 29 miljoen exemplaren over de toonbank.

Bij de presentatie van de financiële cijfers liet Take-Two Interactive verder weten dat GTA Online en Red Dead Online erg succesvol zijn. Ook werd er nog kort ingegaan op het recent aangekondigde vertrek van medeoprichter Dan Houser bij Rockstar Games. Strauss Zelnick, de CEO van Take-Two, benadrukte dat de stabiliteit en de cultuur van het team van Rockstar onveranderd zal blijven na het vertrek van Dan Houser.