Daymare: 1998 is een survival horrorgame waarin een team van drie man sterk een incident in een ooit zo vredig dorp moeten onderzoeken. Al snel blijken de inwoners echter te zijn veranderd in gevaarlijke monsters, waardoor je als spelers voor een angstaanjagende uitdaging komt te staan.

Het spel verscheen vorig jaar al voor de pc, maar nu is ook bekendgemaakt wanneer Daymare: 1998 voor de console uitkomt. Om precies te zijn is het spel vanaf 28 april verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One. Naast een digitale versie komt er ook fysieke versie uit voor de PS4.

De aankondiging van de releasedatum ging gepaard met de komst van een nieuwe trailer en die kun je hieronder bekijken.