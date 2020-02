PlatinumGames heeft sinds het ontstaan van de studio in 2007 enkele prachtige IP’s op hun naam mogen schrijven, maar deze IP’s waren jammer genoeg niet altijd volledig hun eigen eigendom. Daar wil de Japanse ontwikkelaar echter in de toekomst mee komaf maken, want de laatste tijd heeft de studio meer dan eens duidelijk gemaakt dat ze willen evolueren richting het onafhankelijk uitbrengen van hun games, waardoor hun IP’s volledig van hen zouden zijn.

Wat betekent dit dan concreet voor de gemiddelde gamer? Wel, vele IP’s van PlatinumGames waren in het verleden exclusief verbonden aan een bepaald platform. Denk maar aan het geannuleerde ‘Scalebound’ dat een Xbox-exclusive zou zijn geweest, of The Wonderful 101 dat momenteel enkel op de Wii U beschikbaar is. De laatste tijd vocht PlatinumGames echter hard om deze IP’s te bemachtigen, waardoor deze games eventueel op andere platforms ook beschikbaar zouden zijn. Iets wat wij uiteraard enkel maar kunnen toejuichen.

In een interview met IGN Japan liet Atsushi Inaba van PlatinumGames weten dat ze dit graag ook zouden toepassen op één van hun meest succesvolle IP’s, Bayonetta. De eerste Bayonetta is binnenkort overigens opnieuw te spelen in een anniversary remaster, maar voorlopig is van Bayonetta 2 op de PS4 nog geen spoor. Daar wil Inaba-san heel graag verandering in maken, door het Bayonetta-IP terug over te kopen van Nintendo en SEGA. Dit zou een eventuele Bayonetta 3 op de PS5 zelfs mogelijk maken.

Uiteraard is dit momenteel enkel ‘wishful thinking’, want IP’s overkopen kent een vrij groot prijskaartje. Voorlopig loopt echter wel een Kickstarter om het IP van ‘The Wonderful 101’ naar andere platforms te brengen, dus wie weet probeert PlatinumGames dit in de toekomst opnieuw met andere IP’s.