Het ziet ernaar uit dat de befaamde Phantom Thieves of Hearts in het opkomende Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers een nieuw lid zullen krijgen. Niet zo speciaal zou je denken, maar voor het eerst krijgen de Phantom Thieves een volwassen stem in de groep: enter Zenkichi Hasegawa, codenaam “Wolf”.

Hasegawa-san is een onderzoeker die een Metaverse-gerelateerd incident onderzoekt en hierbij de Phantom Thieves contacteert voor hulp. Hij sluit een deal met hen en helpt ze om samen het mysterie op te lossen. Zijn personage in de Metaverse heet Valjean en is bovendien erg Frans geïnspireerd.

Je kan Wolf in de onderstaande trailer al even aan het werk zien. Persona 5 Scramble heeft echter nog steeds geen Westerse releasedatum, dus we blijven geduldig afwachten.