Eind januari bereikte ons het gerucht dat Netflix een reeks gebaseerd op de Resident Evil games in de pijpleiding had staan. Hiermee zou de streaming service het gat trachten te vullen dat de zesde (en voorlopig laatste) live-action Resident Evil film in 2017 had achtergelaten. Het gerucht begint stilaan aan kracht te winnen, onder andere door een plotomschrijving die recent op Netflix’ eigen mediacentrum gelekt werd.

De omschrijving – die overigens quasi onmiddellijk offline werd gehaald, dus maak daarvan wat je wil – situeert de nog steeds hypothetische reeks in Clearfield, MD – oftewel de thuisbasis van de boosaardige Umbrella Corporation. Een link tussen dit farmaceutische bedrijf, een in onbruik geraakt gekkenhuis en de grootstad Washington DC zou aan de basis liggen van het verhaal dat ons wekenlang aan de buis gekluisterd moet houden.

“The town of Clearfield, MD has long stood in the shadow of three seemingly unrelated behemoths – the Umbrella Corporation, the decommissioned Greenwood Asylum, and Washington, D.C. Today, twenty-six years after the discovery of the T-Virus, secrets held by the three will start to be revealed at the first signs of outbreak.”