Sommige games blijven gewoon scoren, ook al liggen ze ondertussen reeds langer dan vier jaar in de winkelrekken. Rainbow Six Siege mogen we stilaan bestempelen als zo’n titel, aangezien de tactische shooter van Ubisoft de mijlpalen maar blijft opstapelen.

In december 2019 liet de uitgever nog weten dat de titel meer actieve gebruikers kende dan in de voorgaande decembers waarin Rainbow Six Siege verkrijgbaar was. En nu heeft de game de kaap van de 55 miljoen geregistreerde spelers overschreden.

Voor dit soort succesverhalen kunnen wij alleen ons petje afnemen. Doe zo verder, Siege!