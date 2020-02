Ondanks het feit dat WWE 2K20 in dramatische staat werd uitgebracht, zal Visual Concepts ook dit jaar weer een WWE-game maken voor 2K Games. WWE 2K21 zal hopelijk van hogere kwaliteit zijn dan 2K20, de ontwikkeltijd is nu ook wat langer dan dat ze hadden voor 2K20. Daarbij heeft de studio ook veel geleerd van de 2K20-release en die ervaring en assets kunnen ze natuurlijk weer meenemen naar 2K21. Nu is dat wel door een hele roze bril kijken, want eerlijk is eerlijk: het vertrouwen is na de release van vorig jaar wel wat geschaad.

Strauss Zelnick, de CEO van Take Two Interactive , meldt dat hij het jammer vindt dat WWE 2K20 niet aan de verwachtingen heeft voldaan. 2K werkt nauw samen met Visual Concepts om ervoor te zorgen dat deze problemen zich niet nogmaals voor zullen doen in de toekomst. Het WWE-merk is erg belangrijk voor 2K en ze gaan binnenkort hun toekomstplannen delen omtrent een nieuw deel in deze franchise.