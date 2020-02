Na een succesvolle carrière in Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy en Crash Team Racing, zet Crash binnenkort ook een mobiele game op zijn CV. Activision heeft een aantal jaren geleden mobiele app ontwikkelaar King gekocht, bekend van Candy Crush en zij gaan nu ook deze nieuwe game uitbrengen.

Het concept is simpel en zoals we al vaker gezien hebben, namelijk in de vorm van een endless runner. Dat betekent dat je over obstakels heen moet springen of vijanden moet ontwijken terwijl Crash on-rails aan het rennen is. Deze trend is ooit begonnen met Temple Run en sindsdien in ondenkbaar veel variaties verschenen.

Wanneer de game uitkomt is nog niet bekend, maar Activision heeft overduidelijk een strategie klaarliggen om Crash weer helemaal hip te maken. Als hij dat inmiddels niet al is.

CRASH BANDICOOT MOBILE GAME REVEALED

investigation by myself and @Motwera

This game can be signed up for NOW it seems.

The way the link was found was by searching the name on FB after previously being a fan of the FB page tied to the Brazilian ads.https://t.co/98Qq3jkJCZ pic.twitter.com/AE6bPek4rq

