Een paar weken terug lekte voor het eerst een foto van de PS5 gebruikersinterface en kort daarop kregen we hier een nieuwere versie te zien. Dat is nu opnieuw gebeurd, want er circuleert nogmaals een foto van de PS5 in debug modus op het internet. Hier zien we een close-up inclusief het logo van de PS5 linksboven. Zoals je ziet is het allemaal nog wat kaal, maar de look en feel van de PS4 blijft nagenoeg bewaard.

Het betreft hier natuurlijk nog wel de gebruikersinterface in een vroeg stadium, aangezien we nog lang niet bij de release van de console zijn. We zijn dan ook erg benieuwd wat voor keuzes Sony gaat maken om het design naar een volgend niveau te tillen, aangezien dit stiekem toch wel erg veel op de PS4 lijkt.