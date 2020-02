Dragon Ball FighterZ heeft sinds de release twee seizoenen gehad in de vorm van twee passen die een reeks nieuwe personages aan de game toevoegden. Dat is succesvol gebleken en daarom zet de uitgever dit voort met een nieuw seizoen in de vorm van een FighterZ Pass.

De onderstaande trailer kwam samen met de aankondiging en daar kunnen we uit opmaken dat Goku Ultra Instinct en Kefla naar de game komen. Dit zijn de eerste twee van vijf personages die op de planning staan, wie de andere drie zijn is vooralsnog afwachten.