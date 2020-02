Het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare komt morgen ten einde seizoen twee gaat dan direct van start. Op dit moment hebben Activision en Infinity Ward officieel nog niet veel informatie gedeeld, behalve een teaser vorige week.

Toch is er al het een en ander aan details bekend, dit dankzij verschillende lekken op het web. Nu ook de trailer is gelekt is alles min of meer een zekerheid en in de trailer zien we Ghost als Operator bezig zijn en Rust is een van de nieuwe multiplayer maps.

De andere maps zijn ‘Atlas Superstore’, ‘Bazaar’ en ‘Zhokov Boneyard’. De eerstgenoemde is een map voor de Spec Ops modus, de tweede is een map voor de Gunfight modus en de laatste is bedoeld voor Ground War en zo heeft elke modus weer wat nieuws.

Verder gaat het nieuwe seizoen gepaard met een Battle Pass en die kost weer 1000 CoD Points. Eventueel kun je ook een bundel kopen voor 2400 CoD Points en de Battle Pass zal meer dan 80 nieuwe items beschikbaar stellen, variëren van XP tokens tot horloges en meer.

Ook staat er weer nieuwe wapens op de planning en het gaat hierbij dan om de GRAU 5.56 en de SMG Striker 45. Als laatste zullen er nog nieuwe wapen blueprints worden toegevoegd, alsook operator skins.

Tot zover de eerste details en gezien het eerste seizoen bijna is afgelopen, zal het vast niet lang duren voordat Activision meer informatie bekendmaakt over het tweede seizoen. We houden je op de hoogte.

Trailer

Screens