De ene na de andere sale vliegt je om de oren in de PlayStation Store en als je wel van de klassiekers bent, in een oud of nieuw jasje, dan is de volgende sale erg interessant voor je. Een grote hoeveelheid remasters zijn in de aanbieding gegaan alsook diverse PlayStation 2 klassiekers die je op de PlayStation 4 kunt spelen.

Er zitten zeker mooie deals tussen, dus spit de lijst hieronder even door om te zien of er wat moois voor je tussenzit. Voor de salespagina’s in de PlayStation Store kan je hier terecht.