Media Molecule bracht ons jaren geleden de unieke en creatieve game LittleBigPlanet, waarin het maken van eigen levels centraal stond. Met Dreams gaan ze in bepaalde mate op die voet verder door je wederom alle tools aan te reiken om zo eigen content te maken.

Het was zodoende natuurlijk een kwestie van tijd totdat LittleBigPlanet nagemaakt zou worden en inmiddels is dat een feit. Een creatieve gamer is al geruime tijd in Dreams bezig om een eigen variant op de bekende franchise te maken en het resultaat tot zover is erg indrukwekkend.