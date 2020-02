BioWare beloofde rond de release Anthem uitgebreid te blijven ondersteunen met updates en nieuwe content, ondanks dat de game forse kritieken kreeg en slecht scoorde. Die belofte hebben ze tot zover gehouden, maar heel snel ging het allemaal niet. Desondanks was de ontwikkelaar vastberaden om het tot een mooie titel te maken, maar of die belofte nog steeds op gaat valt te betwijfelen…

Een goed voorbeeld daarvan is dat de game in de tweede week van februari nog steeds is voorzien van kerstdecoraties. Dit heeft met het Icetide evenement te maken dat acht weken zou duren, dus het einde zal nabij zijn. Toen het live ging, op 11 december, was het toepasselijk maar blijkbaar heeft niemand bij BioWare de moeite genomen het na kerst weer weg te halen.

Nu zal het vast met het aflopen van Icetice gaan verdwijnen, maar dat neemt niet weg dat het opmerkelijk en slordig is. Ergens wat gemakzuchtig en het toont ook niet echt dat BioWare er serieus mee bezig is. Opvallend is ook dat BioWare in een nieuwsupdate begin dit jaar de regel had staan dat ze werken aan nieuwe content voor na dit evenement.

Die regel werd enige tijd later echter weer offline gehaald wat dus voor verwarring heeft gezorgd en ondertussen is het vrij stil vanuit de ontwikkelaar. Wat de focus voor de toekomst is, is dus onduidelijk op het moment al hopen we dat Anthem alsnog de aandacht krijgt die het zou moeten krijgen.