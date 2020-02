Jarenlang verschenen er na de release van een Call of Duty steevast vier pakketten met extra content voor de game. Het eerste pakket verkocht altijd goed, maar de laatste beduidend minder en dat leverde automatisch ook minder spelers op en dat kwam de matchmaking niet altijd ten goede. Met Black Ops 4 stapte Activision van dat model af door de extra (gameplay) content gratis aan te bieden.

In Modern Warfare is hetzelfde aan de orde en dus kan iedereen op dezelfde maps en in dezelfde modi spelen, waardoor de spelersbasis niet gefragmenteerd wordt. Een ideale oplossing, maar ze moeten natuurlijk geld verdienen en het overstappen naar de Battle Pass blijkt een goede move te zijn geweest. Deze optionele extra heeft voor een forse groei aan in-game verdiensten gezorgd en zodoende werkt Activision naar een “gezonder” Call of Duty-universum, aldus CEO Bobby Kotick.

De betrokkenheid van de spelers is ook toegenomen en dat ziet Activision terug in het gedrag van de spelers en wat er over de game gezegd wordt.