Vorig jaar in maart kondigde SEGA Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! aan voor PlayStation VR. Het is een hele tijd stil geweest rondom deze titel, maar nu is er een heuse releasedatum te melden. Deze is al vrij snel, want het spel zal op 26 februari uitkomen.

De originele Space Channel 5 kwam uit voor de SEGA Dreamcast. Dit was iets meer dan 20 jaar geleden, dus dit jubileum wordt gevierd met een Virtual Reality-uitgave. Hierin speel je als één van de dansers van Ulala en moet je haar bewegingen nadoen met behulp van twee PlayStation Move controllers.

Buiten een verhalende campagne zijn er ook diverse modi aanwezig, zodat je uren kan dansen. De gehele lijst is als volgt:

Story Mode – Join Channel 5 as a rookie reporter alongside Ulala.

– Join Channel 5 as a rookie reporter alongside Ulala. Arcade – Play an introductory mode recommended for VR beginners.

– Play an introductory mode recommended for VR beginners. Trial Dance – Play 100 dances in a row in this exercise and endurance mode.

– Play 100 dances in a row in this exercise and endurance mode. Viewing – Watch the story again through a third person perspective and multiple camera angles.

– Watch the story again through a third person perspective and multiple camera angles. Dressing Room – Change Ulala’s outfits as you unlock them through the game.

– Change Ulala’s outfits as you unlock them through the game. Friendopedia – View character biographies.

– View character biographies. Calories – Track the calories burnt during gameplay.

– Track the calories burnt during gameplay. Downloadable Content – Coming soon.

Buiten de bekendmaking van de releasedatum van Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! is er ook een nieuwe trailer verschenen, die je hieronder kan checken.