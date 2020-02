DOOM Eternal zal na de release uitgebreide ondersteuning krijgen in de vorm van een mooi DLC-traject. Dat wil id Software erg graag aan de spelers aanbieden, omdat ze vinden dat ze tekort zijn geschoten wat dat betreft bij het vorige deel dat in 2016 verscheen.

Marty Stratton, executive producer, heeft in gesprek met het officiële Xbox Magazine gezegd dat ze enorm veel gamers DOOM zagen spelen na de release, maar dat ze die groep niets konden bieden. De reden daartoe zat hem voornamelijk in het feit dat het ontwikkelteam gelijk doorging met het nieuwe deel.

Hierdoor was er weinig capaciteit beschikbaar om extra content te maken voor de game toen, maar dat zal na de release van DOOM Eternal anders zijn.

“Honestly, it’s through demand that we’re doing that. We see hundreds and hundreds of thousand players continuing to play Doom 2016, and we’ve got nothing [for them]. They’ve asked for more DLC, they’ve asked for more ways to play, and honestly we got straight into the development of Doom Eternal and haven’t given them anything.”

De extra content zal komen in de vorm van Master Levels, extra uitdagingen, nieuwe content voor de Battle mode en nog veel meer. Zo willen ze de game actief houden door wekelijks en maandelijks nieuwe zaken beschikbaar te stellen. Hierbij willen ze de community geven waar ze om vragen.

“So I’m really excited about things like Master Levels, and the DLC that we have, new challenges that we’ll be offering on a monthly or weekly basis, we’ll be continuing to support Battle Mode, adding Invasion, we’ve got so much that we want to do post-launch, really giving players what they’ve been asking us for, coming back for more of the game, and giving them some more variety in that experience.”