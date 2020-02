Aan de lopende band worden er nieuwe patenten geregistreerd, zo ook door Sony waarvan er veel momenteel het nieuws halen. Ze kunnen immers een licht werpen op wat het bedrijf qua functies, features en mogelijkheden van plan is voor de PlayStation 5. Veel van die ideeën blijven bij ideeën en zien het daglicht niet, maar dit nieuwe idee kan best weleens zijn weg naar de PlayStation 5 vinden.

Het nieuwe patent toont een interessant concept, waarbij hulp in games via (onder andere) microtransacties gepusht wordt. De illustraties hieronder en boven geven een heel duidelijk beeld van het concept. Namelijk dat de metadata van de game aangeeft dat baas X veelal met middel Y verslagen wordt en als je er moeite mee hebt, dan kan je middel Y aanschaffen via een microtransactie om baas X te verslaan.

Dit zou dan met in-game currency kunnen, maar ook met echt geld. Het concept is overigens niet nieuw, want als je bijvoorbeeld in Gran Turismo Sport een race niet kunt winnen, dan kun je blijven grinden voor genoeg in-game geld om een snellere auto te kopen. Je kunt echter ook naar de PlayStation Store gaan en die auto direct met echt geld aanschaffen, zodat je de race in kwestie kan winnen.

Toch lijkt dit patent wat meer de nadruk te leggen op allerlei vormen van het omschreven voorbeeld, waar het hele systeem op aangepast zou kunnen worden. Hierbij kan het ook zijn dat het systeem in elke game gebruikt wordt als universeel middel met variërende items afhankelijk van de context. Dat zou voor ontwikkelaars weer makkelijker zijn die nu veelal per titel en eigen economie ontwikkelen.

Eerder is ook al gesproken over een soort gids, waarbij je per onderdeel in een game gemakkelijker tips en hulpmiddelen kunt vinden. Combineer dat met een microfoon in de controller en alle systemen zitten op hun plek om het nieuwe patent te faciliteren en vice versa. Hierbij kan het natuurlijk zijn dat microtransacties slechts een optie binnen het systeem zijn, waarbij het gros gratis wordt aangeboden.

Of het er ooit van komt is afwachten, desalniettemin interessant. Niet?