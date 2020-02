Het meest recente deel in de Call of Duty-reeks is Modern Warfare, maar dit jaar zal er natuurlijk weer een nieuwe game in de franchise verschijnen. Toch borduurt Activision ook verder op Modern Warfare. Coddy Johnson, Activision Chief Operating Officer en President, heeft laatst bij de aandeelhoudersmeeting laten weten dat er ‘nieuwe ervaringen’ in het Modern Warfare-universum aan zitten te komen.

“The Call of Duty franchise has never been better positioned for growth and there is more to come, including entirely new experiences within the Modern Warfare universe.”

Welke ervaringen dit zullen zijn liet Johnson in het midden. Het kan zijn dat het gaat om een Battle Royale-game, die al eerder door dataminers werd gevonden in de code van Call of Duty: Modern Warfare, ook de map daarvoor werd hierin opgespoord. De president heeft het echter over ‘experiences’, dus dat zijn meerdere games. Het ziet er dus naar uit dat Activision in ieder geval met iets verrassends op de proppen zal komen, waar we nog geen weet van hebben.