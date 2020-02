Onder andere The Avengers, John Wick en Batman gingen haar al voor, maar vanaf deze week zal ook Harley Quinn aankomen in de wereld van Fortnite. Dit is in samenhang met de release van de DC film Birds of Prey, die sinds vorige week in de bioscopen draait.

Tot en met 17 februari kun je twee outfits van de voormalige psychologe verkrijgen: het eerste kostuum heeft de look van de eerdergenoemde film, terwijl het outfit weer de Harley Quinn van het in 2016 verschenen Suicide Squad nabootst. Natuurlijk horen daarbij ook een tweetal brute wapens, namelijk de ‘Harley Hitter’ en ‘Punchline Pickaxe’.

Epic Games was ook zo vriendelijk om een korte teaser van de Harley Quinn crossover vrij te geven, die kun je hieronder bekijken: