THQ Nordic heeft de laatste maanden een sloot aan ontwikkelaars aan zich verbonden, maar de uitgever heeft nu ook een geheel nieuwe studio opgericht. Deze krijgt de naam ‘Nine Rocks Games’ en hun eerste game zal een shooter/survival-titel zijn.

Het is niet toevallig dat het eerste project van de nieuwe ontwikkelaar een shooter/survival-titel is, want een groot deel van het team is hiermee bekend. Er zijn mensen werkzaam die mee hebben gewerkt aan DayZ en Conan, dat beide survival-titels zijn. Tevens zijn er teamleden die een steentje hebben bijgedragen aan Soldier of Fortune 3 en Chaser, twee first-person shooters.

De eerste titel van Nine Rocks Games is dus in ieder geval bekend terrein voor de ontwikkelaar. Hoe het spel heet en welke setting deze zal hebben zal later bekend worden gemaakt.