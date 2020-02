Naast de aankondiging van een derde seizoen voor Dragon Ball FighterZ, heeft uitgever Bandai Namco op Twitter ook wat details vrijgegeven over de volgende update en hier zit een veelgevraagde feature bij: Z Assist Select.

De nieuwe Z Assist Select feature zal spelers in staat stellen om de soorten assists in te stellen, ongeacht het personage wat ze hebben gekozen. Daarbij weet producent Tomoko Hiroki ook te vertellen dat er veranderingen aan de balans onderweg zijn. Dit moet ervoor zorgen dat eenzijdige gevechten minder voorkomen en het opzetten van een comeback – bijvoorbeeld als je nog maar één personage over hebt – een grotere kans van slagen heeft.

"Z Assist Select" is one example of new features & adjustments coming to #DBFZ. We're also making adjustments that prevent one sided games and a specific feature that gives users a chance even with one character left!https://t.co/fotNCp3pkz #DBFZWT pic.twitter.com/Az9zZtOyxX

— BANDAI NAMCO ESPORTS (@BNEesports) February 8, 2020