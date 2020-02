De ontwikkeling van de System Shock remake is in 2018 al voor een tijd stopgezet en sindsdien hebben we niet veel meer vernomen van de cyberpunk RPG, al is de veronderstelling dat we de game wel ergens dit jaar mogen verwachten. De problemen voor de iconische franchise stapelen zich echter flink op, want nu lijkt ook de ontwikkeling van System Shock 3 stil te liggen.

Dit laat één van de voormalige ontwikkelaars met de gebruikersnaam ‘Kin Corn Karn’ weten op RPGCodex. De exacte reden weet hij/zij niet te geven, maar naar verluidt is de zoektocht naar een uitgever op niks uitgelopen, waarna een aantal hoofdfiguren van het ontwikkelteam de deur van studio OtherSide achter zich heeft dichtgetrokken. Echter heeft de studio zelf geen officieel bericht naar buiten gebracht.

Kin Corn Karn voelde zich genoodzaakt om duidelijkheid te verschaffen naar de fans die uitkijken naar System Shock 3. Volgens de voormalige ontwikkelaar was er tevens een klein team hard bezig met verschillende experimenten, wat resulteerde in iets wat uniek en mogelijk leuk was om te spelen, maar waar de spelers geen heil in zouden zien:

“The only reason I’m posting is because I saw so much confusion about the state of the company and the project. I thought some first person information would be welcome. I never suggested we were halfway done, core systems are a great foundation for a game but most of the work is content development which we were critically behind in, both in real assets and in tool support for an efficient pipeline. Those high expectations drove a lot of expensive experimentation. We were a small team and knew we couldn’t compete with current immersive sims in production quality and breadth. So, we had to be creative and clever and weird. And we were on our way to make something unique and possibly fun, but probably not what the audience was hungry for.”

Vooralsnog zullen we het verhaal van OtherSide moeten afwachten, tot die tijd hopen we dat de studio de draad weer weet op te pakken.