Nadat min of meer alles al gelekt was, hebben Infinity Ward en Activision het tweede seizoen voor Call of Duty: Modern Warfare aangekondigd. Dit seizoen gaat vandaag van start en voegt gelijk de maps Rust en Atlas Superstore toe, dit voor de multiplayer en Spec Ops modus.

Ground War spelers kunnen met Zhokov Boneyard aan de slag en Bazaar is de nieuwe map voor Gunfight. De nieuwe Operator is Ghost en de twee nieuwe wapens zijn de GRAU 5.56 en Striker 45. Al deze content zal met de update van vandaag aan de game toegevoegd worden.

Gaandeweg het seizoen mogen we ‘Khandor Hideout’ verwachten, wat een nieuwe map is, alsook twee nieuwe Operators ‘Talon’ en ‘Mace’. Verder worden er nog wat nieuwe modi toegevoegd, dit zijn: Infected Ground War, NVG Reinforce, Gunfight varianten en meer. Ook mag later nog een nieuw wapen verwacht worden, maar details daarvan zijn nog onbekend.