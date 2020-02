Dragon Ball Z: Kakarot heeft het goed gedaan, de game die het verhaal van de klassieke Dragon Ball Z opnieuw verteld in een RPG-jasje, heeft 1.5 miljoen verkopen bereikt. De game kwam uit in januari en het doel van Bandai Namco is om dit jaar nog de twee miljoen verkopen te bereiken.

De 1.5 miljoen verkopen zijn iets minder dan destijds met FighterZ, die vandaag de dag nog steeds erg populair is, maar dit is natuurlijk ook een ander type game. Dragon Ball FighterZ tikte in de eerste week van release al de 2 miljoen verkopen aan. Inmiddels staat die teller zelfs al boven de 4 miljoen en FighterZ is daarmee één van de populairste games in de franchise ooit.