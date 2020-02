In augustus werd bekend dat Sony Interactive Entertainment de ontwikkelaar Insomniac Games had aangekocht en sindsdien is het een van de studio’s onder de vleugel van Worldewide Studios. Die overname is natuurlijk gepaard gegaan met een flinke smak geld en nu is duidelijk geworden hoeveel.

Op basis van een registratie door Sony weten we nu hoeveel ze hebben betaald voor de ontwikkelaar. Het gaat om een bedrag van 24.895 miljoen yen, wat min of meer gelijk staat aan $229 miljoen. Dit bedrag werd in cash betaald, zo staat in het document te lezen.

Waar de ontwikkelaar nu aan werkt is niet duidelijk, hoewel de kans op een nieuwe Spider-Man als groot wordt gezien.