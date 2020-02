2K heeft vandaag laten weten dat de volledig eigen ontwikkelingsstudio van 2K Silicon Valley, opgericht in februari 2019 onder leiding van oud Sledgehammer Games medewerker Michael Condrey, officieel bekend zal gaan staan als 31st Union. Daar blijft het niet bij, ook kondigde de studio plannen aan om internationaal uit gaan te breiden, te beginnen met een Europese locatie in Spanje.

Het is vooralsnog onduidelijk waar de studio precies aan werkt, maar het gaat om een nieuwe onaangekondigde IP. De opvolger van Bioshock is dus niet in handen van de studio, en het is ook al ontkracht dat hier mee bezig is. 2K zal de twee nieuwe onaangekondigde games dus in de markt zetten als zijnde nieuwe IP’s, wat het wat ons betreft toch wel extra spannend maakt.

Zelf zijn ze in ieder geval erg enthousiast, het feit dat er één studio met meerdere locaties toegewijd zal zijn aan een nieuwe IP belooft dan ook veel goeds.

“31st Union kent een ongelofelijke start met een gepassioneerd, getalenteerd team en een ambitieuze nieuwe IP waar we extreem enthousiast over zijn” zei Michael Condrey, President van 31st Union. “Onze naam en onze studio vertegenwoordigen de geest van Californië in z’n rijke diversiteit van het denken, kunst, muziek, innovatie en culturele vertegenwoordiging die de huidige gouden eeuw van entertainment en technologie hier in Silicon Valley hebben gevormd. Door onze nieuwe identiteit te onthullen en de uitbreiding van onze activiteiten aan te kondigen, komen we in een spannende volgende groeifase waarbij we onze visie over de hele wereld tot leven brengen.”

“We creëren een ontwikkelingsomgeving die gericht is op één enkele nieuwe IP waar passie centraal staat”, aldus Tyler Michaud, Head of Strategy bij 31stUnion. “Wij geloven dat diverse perspectieven en ervaringen cruciaal zijn voor het creëren van een echte wereldwijde entertainmentervaring met een diepe connectie met gepassioneerde fans.”

“We zijn blij te zien dat het team van 31st Union zich internationaal blijft uitbreiden en schalen”, zei David Ismailer, President van 2K. “We hebben de voordelen van deze aanpak in 2K gezien, van het versterken van de rekruteringsinspanningen en het aantrekken van het beste talent, tot het hebben van meer diverse perspectieven die bijdragen aan het creatieve proces. We zijn optimistisch dat de Spaanse studio een positieve invloed zal hebben op 31st Union en kijken er naar uit om op z’n tijd meer te delen over de nieuwe IP.”