Vorig jaar werd de game ‘Outriders’ officieel aangekondigd tijdens de E3 door Square Enix. Met ontwikkelaar People Can Fly aan het roer, die ook wel bekend is van het ondergewaardeerde Bulletstorm, belooft dit een goede game te worden.

Eerder stond de game gepland voor een release in augustus van dit jaar, maar dat werd kortgeleden uitgesteld naar het laatste kwartaal. De reden waarom moge nu duidelijk zijn, want middels een nieuwe trailer is de game nu ook aangekondigd voor de nieuwe generatie consoles.

Een specifieke releasedatum is nog steeds niet bekendgemaakt, maar we verwachten hier snel meer over te horen.