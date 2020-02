Het is weer zover, Rockstar kondigt extra XP aan voor spelers van Red Dead Online in specialist rollen. Tot wel 40% extra XP wordt toegekend aan je rol en algemene XP.

Vertoef je in een van de volgende rollen, dan val je deze week in de prijzen:

Moonshiner: 40% XP & Role XP boost on all Sales, Moonshine Story and Bootlegger Missions

40% XP & Role XP boost on all Sales, Moonshine Story and Bootlegger Missions Bounty Hunter: 40% XP & Role XP boost on Bounty Hunter Missions, including Legendary Bounties

40% XP & Role XP boost on Bounty Hunter Missions, including Legendary Bounties Trader: 40% XP & Role XP boost on Sales and Resupply Missions, as well as making Stew in your camp

40% XP & Role XP boost on Sales and Resupply Missions, as well as making Stew in your camp Collector: 40% XP & Role XP boost on sales of complete Collection sets

Tevens heeft de Moonshiner één extra voordeel, namelijk 5% korting op alle Moonshiner eigendommen.

Ook Madam Nazar heeft je deze week in verband met Valentijn een extra te bieden. Breng haar de Lovers Collection, bestaande uit Chocolate Daisy, Two of Cups (Tarot Card) en de Yellow Gold Diamond Ring, en je mag een unieke beloning in ontvangst nemen.

Tot slot mag je ook weer nieuwe kledingstukken verwachten, deze zijn als volgt: