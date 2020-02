KT Racing heeft voor TT Isle of Man 2 de lat voor zichzelf erg hoog gelegd en wil daardoor maar al te graag laten zien en weten wat zij in petto hebben voor de game. Er is nu een nieuwe gameplayvideo vrijgegeven, die laat zien dat er ook klassieke motorfietsen aanwezig zullen zijn.

Je zal kunnen kiezen uit verschillende klassiekers, waaronder de MV Agusta 500 Three, Norton NRS 588, Suzuki XR69, Yamaha TZ 750 en Ducati 900. De laatstgenoemde was natuurlijk de motor van niemand minder dan Maik Hailwood, die door velen wordt gezien als de beste motorcoureur ooit.

Twee van de klassieke motorfietsen die in TT Isle of Man 2 aanwezig zijn worden in de onderstaande trailer getoond.