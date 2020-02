Afgelopen november introduceerde Respawn Entertainment al kortstondig de Duo’s modus, waarin je met een squad van twee spelers – in plaats van het gebruikelijke drietal – het gevecht aan kon gaan. Fans van deze modus mogen weer eventjes feest vieren, want tot 18 februari kun je in het kader van Valentijnsdag op uiterst romantische wijze als tweetal je tegenstanders wegvagen.

Daarbij verdien je met Duo’s tweemaal zoveel XP punten als normaal, met een daglimiet van 20.000 ervaringspunten. Mocht je tijdens het evenement inloggen, dan krijg je ook nog de zogeheten ‘Valentine 2020 badge’.

Ten slotte vertelt Respawn op de website van EA over de terugkeer van de ‘Through the Heart’ DMR en ‘Love of the Game’ cosmetische items, samen met twee nieuwe gun charms. Genoeg reden dus om deze dagen samen met je liefje flink los te gaan!