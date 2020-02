Ontwikkelaar Gearbox heeft in hun Community Love Letter weer wat meer verteld over wat we de aankomende tijd mogen verwachten in Borderlands 3 en de Amerikaanse studio heeft grootse plannen. Ten eerste komt er weer een nieuw seizoensgebonden evenement aan, die geheel in het teken staat van de nasleep van Valentijnsdag; deze heet dan ook heel toepasselijk ‘Broken Hearts Day’.

Tijdens dit evenement – wat gratis is voor alle spelers – zullen er smoorverliefde vijanden verschijnen, die speciale hartjes rond zich hebben vliegen. Bij het succesvol raken van deze harten ontvang je verschillende bonussen, zoals het verhogen van de schade die je aanricht of dat de vijand tijdelijk aan jouw zijde staat. Natuurlijk zijn er ook een aantal beloningen vrij te spelen, waaronder speciale skins en Legendary wapens.

Het is tevens mogelijk om je af- en weer aan te melden voor het evenement, wat van 13 tot 20 februari beschikbaar is. Samen met het evenement brengt Gearbox ook een nieuwe patch uit, die onder andere de level cap verhoogt naar level 53. Daarbij werkt Gearbox op dit moment hard aan de mogelijkheid om cut-scènes over te slaan, verbeteringen voor Fight for Your Life én de True Vault Hunter modus.

Ten slotte gaat Gearbox tijdens PAX East meer vertellen over de tweede campagne uitbreiding. Je kunt op donderdag 27 februari om 20:30 uur het panel live volgen via het Borderlands Twitch-kanaal.