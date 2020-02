The Last of Us: Part II laat nog zeker drie maanden op zich wachten, gezien de game na het uitstel van eind vorig jaar nu op 29 mei zal uitkomen. Om het wachten iets te verzachten heeft Naughty Dog een gratis thema beschikbaar gesteld, die nu gedownload kan worden uit de PlayStation Store.

Het thema zit vast aan een universele code die oneindig gebruikt kan worden om het mee binnen te halen, die code is: 9DEK-PKNG-N445. Verder heeft Sony nog twee artwork afbeeldingen online gezet, bijvoorbeeld te gebruiken als background voor je desktop. Zie die afbeeldingen hierboven en onder.