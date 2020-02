De opkomende PlayStation VR-titel Paper Beast lijkt een erg creatieve en atmosferische game te worden. Naast een avonturenmodus, die zo’n vier tot vijf uur in beslag zal nemen, krijgt de game namelijk ook een vrije Sandbox modus, waarin je je creativiteit de vrije loop kan laten.

De makers van het spel wilden vooral gaan voor een immersive ervaring, die bovendien nog beter tot zijn recht komt door middel van virtual reality. De wereld loopt vol met elf verschillende diersoorten, waar je als speler mee in contact kan komen. Je kan de wereld rondom deze wezens manipuleren zoals je wilt en opnieuw zullen de dieren hier op verschillende manieren op reageren. Jij krijgt de vrijheid om het land, de weersomstandigheden en allerlei objecten te besturen, dus creatieve vrijheid staat overduidelijk centraal.

In de onderstaande video wordt de Sandbox modus nog wat meer onder de loep genomen, dus neem zeker even een kijkje. Een concrete releasedatum is nog steeds niet bekend, maar Paper Beast staat voor het begin van 2020 op de planning.