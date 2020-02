Alhoewel Ubisoft nog niet helemaal klaar is om ons concrete details te geven over wat jaar 5 ons brengt voor Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, vindt Ubisoft het kennelijk wel leuk om ons alvast te teasen.

Op het Twitter account van Rainbow Six Siege dook namelijk een cryptische tweet op met het opschrift ‘Look into your darkness’ en een prent die de woorden ‘Operation Void Edge’ weergeeft.

Deze teaser komt net voor het R6 Invitational event, waar meer concrete zaken over het nieuwe jaar onthuld zullen worden. We verwachten hopen nieuwe cosmetics, maps en nieuwe Operators. Het gerucht gaat bovendien de ronde dat deze nieuwe Operators de codenamen Oryx en Yana hebben meegekregen. Hoe het ook zij, de community management lead François Roussel omschrijft het nieuwe jaar als volgt:

“[The content has a] direction focused on features that benefit all players, not just those playing the newest Operators.”

Nieuwe features waar alle spelers van kunnen profiteren klinkt als een goede zaak, dus laat dit nieuwe hoofdstuk maar snel beginnen! Zodra we meer details hebben, lees je het hier.