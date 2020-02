Ubisoft heeft de Warlords of New York uitbreiding voor The Division 2 aangekondigd en die uitbreiding zal op 3 maart verschijnen voor de game. Deze uitbreiding brengt spelers terug naar New York, alwaar ze op jacht moeten naar Aaron Keener, een rogue Division Agent.

Keener vormt samen met zijn netwerk van Rogue Agents een grote bedreiging voor de snelgroeiende wedergeboorte van de beschaving. Om Keener op te sporen, moeten spelers de onbevreesde open wereld van Lower Manhattan verkennen. Ontdek nieuwe zones, elk met iconische locaties zoals Two Bridges, Chinatown en Wall Street.

Om bij Keener te komen, moeten spelers al zijn Rogue Agents uitschakelen. Elke Rogue Agent heeft zijn of haar eigen unieke verhaallijn en vaardigheid, die spelers kunnen ontgrendelen door ze uit te schakelen. Dat impliceert een vrij grote uitbreiding en dat komt met verschillende nieuwe zaken.

RPG-veranderingen waardoor spelers hun uitrusting beter kunnen zien en beheren.

Veranderingen aan het stroomlijnen van uitrusting waardoor spelers gemakkelijker hun perfecte build kunnen samenstellen.

Dark Zones worden opgefrist en keren terug naar een eenvoudiger Rogue-systeem.

Nieuwe Levelcap – Met de uitbreiding Warlords of New York stijgt de level cap van 30 naar 40, maar daar blijft het niet bij. De nieuwe content introduceert een oneindig progressiesysteem, het SHD-niveau en vier nieuwe vaardigheden die tijdens de game kunnen worden gebruikt. Eigenaren van de uitbreiding krijgen daarnaast toegang tot nieuwe uitrusting en wapens.

Seizoenen, leagues en global events – Warlords of New York introduceert ook een nieuwe post-launch filosofie: Seizoenen – een drie maanden durend endgame event met een nieuwe vijand en netwerk om op te sporen. Deze worden regelmatig toegevoegd aan de game, elk met hun eigen verhaal en unieke beloningen. Het eerste seizoen begint een week na de lancering van Warlords of New York. Naast de seizoensgebonden manhunt, biedt Seizoenen nieuwe in-game activiteiten, genaamd Leagues. Leagues zijn een reeks uitdagingen die spelers kunnen voltooien om beloningen te verdienen. Global events, tijdgebonden in-game activiteiten, keren ook terug, waarbij spelers worden beloond worden door specifieke opdrachten te voltooien. Voor spelers die graag extra beloningen verzamelen, is er ook nog de Season Pass.

Spelers die de game bezitten kunnen Warlords of New York los aanschaffen, voor nieuwe spelers brengt Ubisoft nieuwe edities van de game uit. Om in deze content te duiken is het nodig om level 30 te zijn en spelers moeten World Tier 5 bereikt hebben. Met een level 30 boost is het echter mogelijk om gelijk een sprong vooruit te maken.

Verder heeft Ubisoft laten weten dat Episode 3 – Coney Island: The Hunt vanaf vandaag beschikbaar is voor iedereen die de Year 1 Pass bezit. Alle andere spelers kunnen pas vanaf 19 februari met deze episode aan de slag.