Call of Duty: Modern Warfare haar nieuwe seizoen is aangebroken en dat gaat gepaard met een hele hoop teasers voor een aanstaande Battle Royale modus. Het bestaan van deze modus blijkt nu nog meer bevestigd te zijn dan het al was, want de map zit al in de game. Wie namelijk als CoD caster in een private match gaat kan met de Atlas Superstore map de gehele Battle Royale lay-out bezichtigen.

Omdat het onderdeel van de Atlas map is zijn niet alle textures geladen, maar we zien een gulag, airstrip, sports arena en hydro dam van bovenaf. Je checkt hieronder hoe deze map er grofweg uitziet, het feit dat dit allemaal achter de Atlas Superstore map verscholen zit is niet heel handig van Infinity Ward, maar het schept nu wel duidelijkheid over de plannen.

De map

Teasers

Screenshots