EA heeft aangekondigd dat de volgende Need for Speed-games weer ontwikkeld zullen worden door Criterion. De Need for Speed-games worden sinds 2015 gemaakt door de Scandinavische ontwikkelaar Ghost Games. Hun laatste game, Need for Speed: Heat, wist geen grote indruk te maken en is zelfs wat aan de saaie kant. Dat terwijl Need for Speed juist veel indrukken en spektakel met zich mee moet brengen.

Ghost Games wordt op zijn beurt omgetoverd tot EA Gothenburg en gaat zich opnieuw focussen als engineering hub, die support biedt aan meerdere EA studio’s in het portfolio. Dat betekent dat het team momenteel dus niet volledig aan een eigen titel gaat werken, maar meer andere ontwikkelaars zal steunen in hun ontwikkelproces.

Het creative team van Ghost Games wordt wel grotendeels overgebracht naar Criterion en andere posities binnen de organisatie van EA. Toch staan er ook een aantal banen op de tocht, het gaat dan om ongeveer 30 functies. EA zegt dat deze beslissing grotendeels gebaseerd is op het feit dat ze het moeilijk hadden om de juiste talenten aan te trekken bij Ghost Games in Gothenburg.

Criterion staat bekend om de Burnout-serie en heeft Need for Speed: Hot Pursuit gemaakt in 2010, alsook Need for Speed: Most Wanted in 2012. In 2013 moest de studio downsizen en zijn veel werknemers vertrokken naar Ghost Games. Criterion werkte toen aan een nu inmiddels geannuleerde extreme sports game.

Nu gaat de studio de Need for Speed-franchise naar een hoger en next-gen niveau tillen, al is het nog onduidelijk wanneer dit zal zijn, maar we schatten op zijn vroegst pas (eind) volgend jaar.