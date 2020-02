Vorig jaar juni kwam My Friend Pedro uit voor de Nintendo Switch en pc. In december van datzelfde jaar verscheen de 2D shooter ook voor de Xbox One. Het ziet er nu naar uit dat de game ook eindelijk voor de PlayStation 4 zal uitkomen, want deze versie heeft een leeftijdsbeoordeling gekregen van PEGI.

In My Friend Pedro krijg je de opdracht van een sprekende banaan om iedereen die je tegenkomt te vernietigen. Wat volgt is een zogenaamde ‘shooter ballet’, waarin je met spectaculaire bewegingen en de mogelijkheid om de tijd te vertragen, een ware dans des doods kan tentoonstellen.

Om je een idee te geven van de game, hebben we een gameplay trailer voor jullie opgedoken. Deze laat dus geen beelden van de PlayStation 4 zien, maar die zullen hoogstwaarschijnlijk nauwelijks verschillen.