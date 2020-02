Veel gamers zitten op de PlayStation 5 te wachten, maar Sony wil je er nog even aan herinneren dat de PlayStation 4 Pro nog steeds een krachtige console is. Dit doen ze door middel van een spannende korte video, die je hieronder kunt checken.

De PS4 Pro was de eerste console van Sony die niet een generatie overbrugde, maar diende als een ‘mid-generation’-console. De spelcomputer richt zich vooral op het behalen van een hogere resolutie tot 4K met daarbij een betere framerate.

Door het coronavirus is er een mogelijkheid dat de PlayStation 5 pas volgend jaar verschijnt, dus het is slim dat Sony zijn huidige console nog even onder de aandacht brengt.