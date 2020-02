Ubisoft kondigde eerder de eerstvolgende grote uitbreiding voor The Division 2 aan, die ons terugbrengt naar New York. Ook is de derde episode inmiddels online gegaan, waardoor spelers genoeg te doen hebben, alsook genoeg in het vooruitzicht hebben.

Om mensen die de game nog niet hebben over te halen, is The Division 2 nu erg aantrekkelijk geprijsd in de PlayStation Store. Het gaat dan om alle edities die er verkrijgbaar zijn en die hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Meer weten over The Division 2? Check dan hier onze review.