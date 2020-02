De nieuwe generatie consoles komt eraan, maar exacte releasedata blijven nog uit. Het porten van games van deze generatie naar de volgende zal in een aantal gevallen een logische keuze zijn. Tom Clancy’s The Division 2 zal echter geen verschijning maken op de aankomende PlayStation 5 of Xbox Series X, in ieder geval niet als aparte versie.

Dit laat Yannick Banchereau weten in een gesprek met Daily Star. Volgens de associate creative director van Massive Entertainment ligt de focus op dit moment op het verbeteren van The Division 2 voor de huidige platformen:

“We are not looking at porting it to new platforms. What I can tell you is that we are not making a specific version for those for those consoles, we are very much focused on just working on what we have now and making that as good as possible.”