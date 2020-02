Na de release van update 1.14 om Call of Duty: Modern Warfare seizoen 2 in te luiden, is duidelijk geworden dat er iets nieuws aan zit te komen. In het menu van de game is een extra functie verschenen die momenteel nog ‘Classified’ is en daarnaast hint een in-game video erg naar Battle Royale.

Nu gaan daar al lange tijd geruchten over en een nieuwe menu optie in de game zou eigenlijk genoeg moeten zeggen. Maar wie nog niet helemaal overtuigd was, er is op Reddit kortstondig een afbeelding verschenen waarop de tekst ‘Warzone’ staat. Die is weer offline, maar dat zou de naam van deze modus moeten zijn.

Warzone klinkt als een toepasselijke naam voor een Battle Royale modus en naar verluidt zou deze modus in Modern Warfare tot 200 spelers moeten ondersteunen, zeker een ‘Warzone’ dus. Afsluitend laat Niko Partners senior analist Daniel Ahmad weten dat we deze modus snel kunnen spelen, maar dat is met de toevoeging van de menu optie een open deur.