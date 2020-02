Geoff Keighley is vooral bekend van The Game Awards maar tijdens de E3 organiseert hij al een paar jaar E3 Coliseum, waar hij ontwikkelaars ontvangt om te praten over de nieuwe games. Dit is toegankelijk voor bezoekers van de E3 en heeft door de jaren heen tot mooie aanvullende informatie omtrent diverse games geleid.

Dit jaar zal E3 Coliseum niet plaatsvinden, althans, niet met hem, zo laat de man via Twitter weten. Hij zal dit jaar ook niet deelnemen aan de E3, in welke vorm dan ook. Als persoon zal hij vast wel aanwezig zijn, maar daar hebben we geen boodschap aan.

Dit is altijd een vrij groot evenement geweest, hoewel het nog jong was, maar dit is de tweede grote partij die uit de E3 stapt. Eerder haakte Sony PlayStation al af voor het tweede jaar op rij en diverse uitgevers hebben hun eigen evenement voorafgaand aan de beurs.

Een teken dat de E3 langzaam aan het sterven is? We willen het niet hardop zeggen, maar dit gaat niet de goede kant op.

For the past 25 years, I have attended every Electronic Entertainment Expo. Covering, hosting, and sharing E3 has been a highlight of my year, not to mention a defining part of my career.I’ve debated what to say about E3 2020. While I want to support the developers who will showcase their work, I also need to be open and honest with you, the fans, about precisely what to expect from me.

I have made the difficult decision to decline to produce E3 Coliseum. For the first time in 25 years, I will not be participating in E3. I look forward to supporting the industry in other ways and at other events in the future.