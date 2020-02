Waar games vandaag de dag steeds mooier worden en natuurlijk ook steeds meer content bevatten, valt het te begrijpen dat ze nu eenmaal de nodige ruimte op onze harde schijf in beslag nemen. DOOM Eternal is hierop geen uitzondering, maar neemt in zijn eentje onderhand haast plaats voor twee. Die duiding wordt ondersteund doordat het er op lijkt dat de singleplayer én multiplayer elk hun eigen installatiebestand krijgen.

Nu is DOOM Eternal qua grootte verre van Red Dead Redemption 2, maar twee keer zo rond de veertig gigabyte is ook niet niks. Op de pagina’s van DOOM Eternal in de Microsoft Store, waar wel vaker de grootte van nieuwe releases wat eerder te vinden is, zien we dat de singleplayer goed is voor 39,03GB en het multiplayer gedeelte voor 38,74GB.

Ervaring leert ons dat dit op de PlayStation 4 nauwelijks afwijkt. Mocht je tijdens de release gelijk met beide modi aan de slag willen, dan loont het dus om de game alvast op tijd te downloaden via een pre-load. DOOM Eternal staat gepland voor een release op 20 maart.