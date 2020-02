Even afkloppen, maar het lijkt er op dat we NioH 2 in ieder geval op 13 maart op onze PlayStation 4 mogen verwelkomen. Team Ninja heeft namelijk bekendgemaakt dat de game goud is gegaan, wat simpelweg inhoudt dat de game af is en dat het nu een kwestie is van de Blu-ray schijfjes persen.

Zo’n drie jaar later mogen we nu dan bijna aan de slag met de opvolger van het originele NioH, een game die een wat zwaarder ontwikkeltraject achter de rug had dan dit tweede deel. Nu Team Ninja weer de nodige handjes vrij heeft, kunnen ze verder gaan werken aan uitbreidingen voor de game, waarvan enkele als prequels moeten dienen.