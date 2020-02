De E3 van 2020 zal anders zijn dan de voorgaande jaren, gezien de ESA het evenement toegankelijker wil maken voor iedereen. Dat zorgt voor een meer casual benadering en het zijn van een vakbeurs verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Verschillende uitgevers zijn ook niet meer aanwezig, zoals Sony die het voor het tweede jaar op rij overslaat.

Geoff Keighley zal ook niet aanwezig zijn en diverse uitgevers hebben de voorkeur gegeven aan een eigen evenement. De E3, zoals we die kennen, is behoorlijk aan het veranderen en of dat een goede zaak is moet nog blijken. Hoewel het negatieve nieuws overheerst, valt er ook goed nieuws te melden.

Er is een lijst met deelnemende partijen gelekt en die hebben we hieronder voor je neergezet. Uit die lijst blijkt dat er nog best wel wat partijen aanwezig zullen zijn en dit is dan pas het begin. Kortom, de lijst zal nog groter worden.

Activision Publishing

Amazon Game Studios

Bandai Namco Entertainment America

Bethesda

Capcom USA

Epic Games

Kalypso Media Group

NCSOFT

RDS Industries

SEGA

Square Enix

Take-Two

Tencent

THQ Nordic

Ubisoft Entertainment SA

UnnamedVR by Paracosma

Warner Bros Interactive Entertainment

XSEED Games

Wat overigens een beetje pijnlijk is voor de ESA, is dat vorig jaar enorm veel persoonlijke gegevens van journalisten gelekt werden. Die verschenen met naam en toenaam, alsook contactinformatie op het web in een groot gelekt overzicht. De ESA beloofde verbetering en een goede beveiliging, maar dat lukt nog niet echt nu de lijst met standhouders is gelekt.